Il candidato sindaco Pandolfi dà il via alla campagna elettorale

Il candidato alla carica di amministratore incontrerà i cittadini il 17 giugno

Di: Giammaria Lavena

A Quartu Sant’Elena entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si terranno dopo l’estate. Mercoledì 17 giugno, dalle ore 10,30, il candidato sindaco Francesco Pandolfi incontrerà i cittadini all’ingresso del mercatino rionale, in via Is Arenas. Sostenitori e simpatizzanti che risponderanno all’invito dovranno presentarsi rispettando la distanza sociale e muniti di mascherine.

“La campagna elettorale non si è mai fermata formalmente – dichiara Pandolfi in un comunicato stampa -, perché i cittadini che non hanno mai smesso di seguire la pagina Facebook “Quartu da Salvare” hanno continuato ad aiutarci con proposte e suggerimenti”.

Il candidato alla carica di primo cittadino prosegue: “Sentiamo nell’aria il cambiamento e in questi tre anni di lavoro sul campo abbiamo fidelizzato il nostro elettorato e siamo pronti per andare a vincere le elezioni. Una delle particolarità del nostro progetto è che nelle nostre liste non ci saranno politici che hanno reso Quartu una città abbandonata, al contrario ci saranno cittadini, imprenditori e commercianti delle vere liste civiche, che rappresentano l’espressione esatta della società”.

Come riferito dall’entourage di Pandolfi, partirà da mercoledì una campagna d’informazione del progetto “Quartu da Salvare”. Verranno distribuite delle brochure che illustrano il progetto e una lettera aperta per tutti i cittadini scritta dallo stesso candidato.

“Da mercoledì seguiranno tantissime uscite in tutto il territorio quartese fino alle elezioni – prosegue la nota -, abbiamo tutto pronto ed esiste una macchina organizzativa ben strutturata. Con una squadra di cittadini ci occuperemo personalmente di far arrivare in tutte le case questo importante materiale. Siamo partiti dal niente, nessuno ci conosceva, ma oggi siamo una realtà consolidata, che mette in discussione un sistema collaudato e ben strutturato. Attraverso una corretta informazione abbiamo fatto capire con numeri alla mano delle scorse elezioni quartesi che metà della popolazione ha disertato le urne, e quella fetta è pronta a tornare per dare fiducia a un nuovo progetto e a una nuova visione amministrativa”.