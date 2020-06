Conte: "Fondare un mio partito? Idea folle"

Il premier tira dritto: "Ho un piano per la ripartenza"

Di: Redazione Sardegna Live

Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm per regolare le riaperture nella Fase 3. All'avvio degli stati generali ha incontrato i giornalisti.

Il presidente del Consiglio ha confermato di avere "piano" per la ripartenza che "prima deve essere presentato alle parti sociali e alle imprese". Per quanto riguarda l'inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro sostiene: "Ho agito in scienza e coscienza".

E sulle voci che vorrebbero all'orizzonte la nascita di un nuovo partito capeggiato dallo stesso Conte, risponde: "Sarebbe folle dedicare anche un minimo di energie a questi pensieri".