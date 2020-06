Sgarbi in aula senza mascherina. Carfagna: "La indossi, non siamo imbecilli"

La vicepresidente della Camera sbotta fra gli applausi dell'aula: "Non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Dagospia

Scintille in aula, alla Camera, fra la vicepresidente Mara Carfagna e il deputato Vittorio Sgarbi, che per diversi minuti si è rifiutato di indossare la mascherina nonostante i continui richiami. Dopo l'ennesimo invito, l'esponente di Forza Italia ha sbottato: "La indossi, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente".

Sgarbi era già stato richiamato quando si era avvicinato senza mascherina alle postazioni del governo, dove era presente il ministro Luciana Lamorgese.

La Carfagna ha minacciato il critico d'arte di espellerlo dall'Aula: "È una questione di rispetto dei colleghi, sono loro che chiedono il rispetto delle regole", ha incalzato chiedendo l'intervento dei questori. Sgarbi alla fine ha assecondato le richieste della collega.