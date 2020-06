Todde: "Continuità marittima prorogata dal Ministero dei Trasporti"

La soddisfazione dell'assessore regionale: "Io e Solinas costantemente a lavoro"

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessore regionale ai Trasporto Giorgio Todde ha annunciato sulla propria pagina Facebook: "La continuità territoriale marittima è stata prorogata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture".

"Con riferimento alla proroga della continuità territoriale marittima - spiega l'esponente della Giunta - ci tengo a precisare che la competenza in materia è del MIT e NON della Regione Sardegna".

"Io e il Presidente Solinas siamo costantemente a lavoro per far in modo che sia garantita la continuità dei collegamenti del servizio navale a tariffe eque per residenti, turisti e trasportatori che intendono viaggiare dalla Sardegna verso la penisola e viceversa".