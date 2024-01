L’appello di Todde a Truzzu: “Confrontiamoci, vediamo qual è il programma migliore”

Alessandra Todde: “Ho visto che scappa dai confronti”

Di: Redazione Sardegna Live

“A Paolo Truzzu faccio un appello perché ho visto che scappa dai confronti”. Lo ha detto Alessandra Todde, candidata a presidente della Regione Sardegna per il centrosinistra, durante la nuova puntata di Regionali Live.

“Ho visto che non ama confrontarsi in maniera aperta. Io gli chiedo: confrontiamoci sui temi, vediamo che tipo di programma abbiamo e vediamo qual è programma migliore per i sardi”, ha ribadito Alessandra Todde.

L'INTERVISTA COMPLETA. Si è parlato di Sanità, trasporti, energie rinnovabili, innovazione e giovani.