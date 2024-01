Todde: "Soru mi chiese di guidare una sua azienda, ora nega il mio valore"

Intervista completa alla candidata del centrosinistra: “Io mi voglio confrontare sugli argomenti, non sulla diffamazione”

Di: Redazione Sardegna Live

“Io credo che ognuno si prenderà la responsabilità della propria strada e del proprio percorso. Io ho sempre avuto parole di unità anche nei confronti di Renato Soru. Non mi sono mai prestata alla rissa, a un confronto che trascendeva rispetto a quelli che sono i temi politici. Io credo che il fatto di cercare di indebolire il centrosinistra, come lui stia facendo, sia un errore storico grandissimo”.

Lo ha detto Alessandra Todde, candidata a presidente della Regione Sardegna per il centrosinistra durante la nuova puntata di Regionali Live. Ai nostri microfoni la pentastellata ha chiarito la propria posizione rispetto alla rottura con l’altro candidato alla presidenza Renato Soru.

NEL VIDEO L'INTERVISTA COMPLETA. Si è parlato di Sanità, trasporti, energie rinnovabili, innovazione e giovani.



“Noi – ha affermato Todde - in questo momento ci stiamo confrontando con, penso, la peggiore destra che ci sia a livello governativo e che ci sia ovviamente a livello isolano. Quello che abbiamo visto e quello che stiamo raccogliendo sono le macerie della giunta Solinas. Abbiamo l'alternativa di un candidato che ha mal governato anche la sua città. Quindi il fatto di avere l'ego che in qualche modo prevale sicuramente non è una strada che mi appartiene. Quello che tra l'altro veramente non accetto è il fatto di aver utilizzato anche dei metodi in questa campagna elettorale che sono metodi di disconoscimento, metodi anche di tentare di ridicolizzare quelle che sono le mie competenze. Proprio lui che qualche anno fa mi aveva chiesto di diventare amministratore delegato del suo motore di ricerca di Istella. Sono cose che non stanno in piedi”.

“Io non ho paura di confrontarmi con nessuno – ha sottolineato Alessandra Todde -. Sono forte e fiera del mio percorso professionale e non ho scheletri nell'armadio. Non ho, come anche lui stesso ha cercato di dire, interessi strani relativamente alle innovabili. Io ho lavorato tanti anni nel mondo dell'energia, ma la mia azienda l'ho venduta nel 2015 e da allora non ho mai avuto contratti o contatti economici con i miei ex clienti, quindi i colossi dell'energia. Io credo che usare queste leve significa avere debolezza di argomenti. Io mi voglio confrontare sugli argomenti, non sulla diffamazione”.