Todde: “Salvini smetta di vendere le collanine di perline ai sardi”

Alessandra Todde non ci sta: “Il fatto che si faccia campagna promettendo 10 miliardi di infrastrutture mi sembra una cosa vergognosa”

Di: Redazione Sardegna Live

“Un piano di investimenti di quasi 10 miliardi di euro per le opere pubbliche, nuove o da completare, per tutta la Sardegna”. Lo ha annunciato qualche giorno fa durante la sua visita a Cagliari il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

E proprio in merito a questa dichiarazione, la candidata del centrosinistra Alessandra Todde ha commentato: “A Solinas dico di smettere di vendere le collanine di perline ai sardi, perché lui è già venuto qua a far campagna elettorale dicendoci che avrebbe risolto il prezzo del latte in 24 ore, anzi in 48”.

L'INTERVISTA

“Non è sicuramente servito il suo aiuto, anzi direi che non ha fatto nulla. Il fatto che si faccia campagna promettendo 10 miliardi di infrastrutture quando questa finanziaria ha tolto anche i 15 milioni per la messa in sicurezza della 131 mi sembra una cosa vergognosa. Quindi smettiamola di raccontare bugie ai sardi, di cercare di utilizzare il proprio viso nazionale per poter fare campagna elettorale”.