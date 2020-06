Solinas non si presenta in Aula, opposizione sul piede di guerra

Salta la discussione all'ordine del giorno

Di: Redazione Sardegna Live

E' saltata la discussione all'ordine del giorno sulla Fase 2 in Consiglio regionale. La seduta era stata fortemente richiesta dall'opposizione, ma il governatore Christian Solinas non si è presentato in Aula.

Dure critiche per l'assenza del presidente da parte del Pd, per voce di Cesare Moriconi. "Prima di certificati sanitari - spiega l'esponente dem - dovremmo iniziare a discutere di certificati di idoneità istituzionale. Moriconi ha parlato di "atteggiamento irresponsabile e irriguardoso da parte del presidente della Regione nei confronti del Consiglio regionale: siamo disgustati da questo atteggiamento".

Eugenio Lai (LeU) ha dichiarato: "Questo Consiglio non merita di essere snobbato in ogni discussione fondamentale dal presidente della Giunta". Alla discussione ha contribuito anche Massimo Zedda (Progressisti): "Al netto della presenza per Sa Die, il presidente non ha mai trovato il tempo per il confronto in Aula. Questo è l'unico caso in Italia di un presidente di Regione chiuso a casa per mesi e non ha avuto neanche la sensibilità di andare a portare solidarietà agli operatori sanitari impegnati sul fronte Covid". Per il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau "è grave che il presidente Solinas abbia comunicato solo oggi la sua indisponibilità a partecipare alla discussione".

Desirè Manca (M5s), sostiene che "Ormai vedere il governatore in Consiglio è diventata un'utopia: il presidente ha preso parte a nemmeno il 10% delle sedute consiliari".

A difesa del governatore il capogruppo del Psd'Az Franco Mula: "Il presidente stamattina era disponibile a venire in Aula, avremmo dovuto chiedere l'inversione dell'ordine del giorno. Risponderà martedì, noi non ci sottraiamo al dibattito".