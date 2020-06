L'Italia riparte. Conte invita i turisti: "Siamo un Paese sicuro"

Il premier lancia la stagione turistica del dopo lockdown

Di: Redazione Sardegna Live

"Ce l'abbiamo fatta, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia". Nel giorno in cui in Italia si torna a circolare fra regioni e possono arrivare anche i primi turisti, il premier Giuseppe Conte lancia con positività la nuova fase.

"L'Italia è un Paese sicuro", seppure alle prese con le conseguenze economiche del virus. Sarà questa una parte importante del ragionamento che Conte farà oggi pomeriggio in conferenza stampa. Per il presidente del Consiglio occorre affrontare la crisi trasformandola in "un'occasione per cambiare il Paese: è il momento della rinascita del Paese".

E rispetto al dialogo con la minoranza Conte sottolinea: "Inutile la rincorsa a dividerci, collaboriamo.