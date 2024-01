Amministrative in Sardegna: tutti i Comuni chiamati al voto a giugno

Di: Redazione Sardegna Live

Italiano chiamati al voto sabato 8 e domenica 9 giugno. Una due giorni nel corso della quale gli elettori di 27 Comuni sardi potranno anche votare per il rinnovo del Consiglio comunale.

Si voterà in due capoluoghi di provincia (Cagliari e Sassari) e in cinque comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, dove sarà dunque possibile per i candidati sindaco andare al ballottaggio.

Ecco i Comuni al voto.

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CAGLIARI (149.092 abitanti), sindaco uscente Paolo Truzzu

(19.118), sindaco uscente Tomaso Antonio Locci

(17.323), sindaco uscente Tarcisio Anedda

PROVINCIA DI NUORO

Onanì (373), sindaco uscente Clara Michelangeli

Ortueri (1.049), sindaco uscente Francesco Carta

Sarule (1.564), sindaco uscente Paolo Ledda

Villagrande Strisaili (3.011), sindaco uscente Alessio Seoni

PROVINCIA DI ORISTANO

Bosa (7.539), sindaco uscente Piero Franco Casula

Magomadas (604), Comune commissariato

Sini (485), sindaco uscente Biagino Atzori

Sorradile (349), sindaco uscente Pietro Arca

PROVINCIA DI SASSARI

SASSARI (122.159), sindaco uscente Gian Vittorio Campus

(42.458), sindaco uscente Mario Conoci

(5.711), sindaco uscente Antonio Maria Capula

Golfo Aranci (2.376), sindaco uscente Mario Mulas

Illorai (763), sindaco uscente Titino Sebastiano Cau

Putifigari (691), sindaco uscente Giacomo Contini

Sorso (14.501), sindaco uscente Fabrizio Demelas

Villanova Monteleone (2.124), il sindaco Vincenzo Ligios si è dimesso nel 2023.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA