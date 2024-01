Regionali. Truzzu: "Coalizione unita, ricostruzioni fantasiose"

Le parole del candidato governatore durante la prima riunione della coalizione dopo il deposito delle liste. Domani Salvini in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Prima riunione ufficiale della coalizione guidata da Paolo Truzzu dopo il deposito delle liste per le regionali del 25 febbraio. L'incontro nella nuova sede di via Lo Frasso per affrontare principalmente questioni organizzative in vista dei prossimi trenta giorni di campagna.

Domani l'arrivo del leader della lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con il quale si sta ancora tentando di organizzare un incontro privato. "Possiamo finalmente parlare di idee, partendo dal tavolo programmatico della coalizione che aveva lavorato su alcuni punti essenziali - ha commentato Truzzu -. Sono stati individuati alcuni temi forti che saranno sottoposti al giudizio degli elettori".

"Si parte dalle buone pratiche messe in campo durante la legislatura appena terminata. Ma soprattutto dedicandoci a quei temi più complessi che hanno bisogno di maggior impegno e di maggior coesione", ha sottolineato il candidato governatore, allontanando poi qualsiasi spettro di tensioni interne e parlando di "un clima di forte collaborazione, ritrovato dopo alcuni giorni di libera discussione all'interno della coalizione".

"Non saranno alcune fantasiose ricostruzioni ad incrinare i nostri rapporti - ha concluso -, tenendo ben fermo l'obiettivo di garantire cinque anni di buon governo della coalizione di centrodestra, che si ripresenta compatta a questo appuntamento elettorale".