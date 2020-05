Solinas: "Il certificato? Lo chiedono anche Serie A e set cinematografici"

Il governatore torna sulla dibattuta questione durante un intervento a "Mezzora in più"

Di: Redazione Sardegna Live

Il governatore Christian Solinas è tornato sulla questione certificato sanitario spiegando che le polemiche "Sono state strumentalizzate. Abbiamo semplicemente chiesto di poter prevedere una certificazione per chiunque intenda arrivare in Sardegna, un certificato che attesti che entro cinque giorni dalla partenza il soggetto non sia positivo al coronavirus. E' lo stesso protocollo che del resto si sta attuando per Bundesliga, Serie A e anche sui set cinematografici".

Il presidente della Regione Sardegna è intervenuto a "Mezzora in più", la trasmissione di Lucia Annunziata in onda su Raitre.

"Il passaporto sanitario esiste a livello internazionale, tanto è vero che alle Canarie verrà richiesto a breve, con la ripartenza dei voli. Noi non avevamo in animo né una polemica né una protesta. Semplicemente secondo noi la riapertura deve essere coniugata con sistemi di controllo adeguati. Questo si può risolvere con una forma di filtro, che non garantirà certezze al 100 per cento, ma già filtrare il numero dei soggetti che si muove può contribuire a limitare nuovi contagi".

"Non metto in dubbio che carica virale minore, ma la circolazione turistica potrebbe riportare a un aumento del rischio. Dunque per il decisore pubblico il tema è pensare al corretto equiblirio tra tutela della mobilità e tutela della salute".