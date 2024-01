Regionali in Sardegna: esclusa Maria Rosaria Randaccio

Maria Rosaria Randaccio non correrà per la carica di presidente alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio

Di: Redazione Sardegna Live

Maria Rosaria Randaccio non correrà per la carica di presidente alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio prossimo perché sono state escluse le liste presentate a sostegno della outsider con Forza del popolo.

Da quanto si apprende il Tribunale di Cagliari avrebbe bocciato gli elenchi per la circoscrizione del capoluogo e per quella del Sulcis per vizi legati alla raccolta delle firme . Per candidarsi, infatti, la lista di Forza del popolo, non essendo presente in Consiglio regionale e senza adesioni tecniche, doveva presentare cinquemila firme.

Ora si attende di capire se i referenti del movimento civico decideranno di presentare un ricorso .