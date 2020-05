Solinas rilancia: "Senza certificato stop imbarchi"

"Il 3 giugno è dietro l'angolo ma dal Governo nessuna soluzione"

Di: Redazione Sardegna Live

"Chi arriva senza certificato. Dal mio punto di vista non può imbarcarsi in partenza, quindi non arriva in Sardegna", Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Sardegna Christian Solinas. "Il passaporto sanitario per il ministro Boccia è anticostituzionale? - ha aggiunto - Io da un ministro mi sarei aspettato qualche soluzione visto che manca poco al 3 giugno".

"La Sardegna - ha aggiunto poi a Timeline su SkyTg24 - vuole accogliere a braccia aperte i flussi turistici, ma quest'anno vuole offrire, oltre alle sue bellezze ambientali e paesaggistiche, alla sua cultura e alla sua gastronomia, un plus in più: la sicurezza sanitaria. Ecco perché abbiamo chiesto una piccola cautela da parte di tutti per garantire al meglio chi abita e chi arriva in Sardegna, cioè un certificato di un test che possa dirci che chi arriva non è positivo al Coronavirus".

La commissione Salute della conferenza delle Regioni non si riunirà prima di mercoledì 3 giugno per discutere la proposta della Sardegna di liberalizzare i test Covid-19 in tutta Italia, passaggio necessario all'istituzione del passaporto sanitario. A riferirlo è l'Ansa che lo ha appreso dall'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. L'esponente della Giunta due giorni fa ha trasmesso la proposta al coordinatore della commissione, il collega del Piemonte Luigi Icardi.

L'approvazione da parte dei commissario non potrà arrivare prima del 3, data nella quale è prevista la riapertura degli scali sardi e degli spostamenti interregionali. Ottenuto il via libera, il documento entrerà in Conferenza Stato-Regioni. Forse nello stesso giorno.