Guerra del latte, Andrea Frailis (PD): “Non scordiamoci dei pastori sardi”. Interrogazione alla ministra Bellanova

"I pastori si ritrovano con un accordo sul prezzo del latte non rispettato e, oltre al danno la beffa: un migliaio di loro sono alle prese con le denunce per effetto del cosiddetto Decreto Sicurezza dell’ex ministro Salvini"

Di: Redazione Sardegna Live

Presentata dal deputato sardo del PD Andrea Frailis insieme alle deputate Susanna Cenni e Antonella Incerti, anche esse del Partito Democratico, un’interrogazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, con l’intento di avere chiarimenti riguardo a quella che è stata chiamata la “guerra del latte”.

“A poco più di dodici mesi i problemi di fondo sono gli stessi e i lavoratori delle campagne sarde continuano a soffrire - afferma Frailis -. Le immagini forti delle proteste che hanno accompagnato la campagna elettorale Regionale dello scorso anno hanno sensibilizzato l’opinione pubblica ma, purtroppo, a più di un anno di distanza dalla tregua, i pastori si ritrovano con un accordo sul prezzo del latte non rispettato e, oltre al danno la beffa: un migliaio di loro sono alle prese con le denunce per effetto del cosiddetto Decreto Sicurezza dell’ex ministro Salvini".

"Bisognerebbe immaginare una riforma complessiva della filiera, per superare le soluzioni tampone e restituire protagonismo ai pastori senza i quali nulla funzionerebbe ma che vivono una condizione di debolezza economica e di ricattabilità. Chiediamo quindi alla Ministra quali misure intende adottare al fine di permettere un percorso di emancipazione per la questione pastorale, attraverso un programma di rivendicazioni e azioni che guardi dalla mungitura alla commercializzazione, fino ai risvolti positivi che ha la pastorizia in termini ecologici, sociali ed economici".