Boccia a DiMartedì: il documento di negatività? “Non ha senso”

Il ministro ha spiegato che i criteri per poter entrare in una Regione si decideranno insieme, Governo e Regioni, nessun presidente lo farà in autonomia

Di: Redazione Sardegna Live

Incalzato dal giornalista e conduttore Giovanni Floris, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha commentato la presa di posizione del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas in merito al certificato di negatività.

“Le patenti di immunità se ci fossero ce le avremo in tasca accanto alla patente di guida, evidentemente non ci sono”, ha detto Boccia.

“Quanto vale questo documento di negatività?” chiede Boccia a Floris. “Se lei lo fa, anche il test molecolare cioè il tampone e le dice che è negativo oggi, vale anche 12 ore, non è detto che il giorno dopo non sia positivo. Quindi non ha molto senso”.

I criteri per poter entrare in una Regione “si decideranno insieme alle Regioni, perché troverei sgradevole che si decidesse tutti insieme di riaprire perché il rischio è basso, che poi qualche Regione definisse in autonomia il no all’ingresso o la quarantena obbligatoria per i residenti di una Regione anziché un’altra. Siamo in Italia e ci dobbiamo tenere per mano”.