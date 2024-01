Regionali. Zedda (Progressisti): ecco la contropartita per un passo indietro di Solinas

Il consigliere regionale parla del Psd’Az, di Soru e del M5s

Di: Redazione Sardegna Live

Massimo Zedda, consigliere regionale dei Progressisti, ex sindaco di Cagliari (dal 2011 al 2019), senza peli sulla lingua ha parlato delle prossime elezioni regionali, di Renato Soru, di Movimento 5 stelle, di Christian Solinas e di Paolo Truzzu. Lo ha fatto nella puntata di Regionali Live, condotta da Roberto Tangianu.

Renato Soru migliore alleato del centrodestra? “Indubbiamente una divisione nel centrosinistra, oggettivamente, aiuta il centrodestra”, ha affermato Zedda.

GUARDA LA PUNTATA

Cosa farà il Partito Sardo d’Azione alle Regionali 2024? Se continuare a sostenere Christian Solinas, schierarsi con Renato Soru o proporre un suo candidato?

Per il consigliere dei Progressisti “Il Psd’Az potrebbe anche decidere di rompere con il centrodestra se Solinas non viene accontentato sulle richieste di una contropartita. Per intenderci. Ha cercato di trattare, ma già da tempo, per un incarico come presidente dell’autorità portuale, dividendo l’autorità portuale che oggi è unica in Sardegna, tra sud e nord, poi gli hanno spiegato che era troppo difficile e quindi ha cambiato idea, e ora sta trattando per un Ente nazionale, mi dicono l’Anas. E se dovesse andare in porto si bloccheranno tutti i cantieri strategici”.

I cinque anni di Solinas? “Conoscendo il presidente non mi aspettavo che avrebbe fatto molto meglio rispetto al disastro che ha creato. Ma riuscire ad aggiungere ai problemi ereditati e storici della Sardegna tanti e nuovi problemi e non risolvere nulla, anzi aver devastato gli uffici regionali e non aver dato priorità e lavorato su alcun progetto, questo è stato davvero un record negativo. È il peggior presidente e la peggior giunta dal 1948 a oggi”.