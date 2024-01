Regionali, Crippa (Lega): "Credo che alla fine il candidato sarà Truzzu"

Per il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, "vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu"

Di: Redazione Sardegna Live

Il vicesegretario della Lega , Andrea Crippa parlando alla Camera, ha commentato la situazione in cui versa il centrodestra regionale in vista delle elezioni sarde: " Oggi si dovrebbe definire la questione del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna: non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu ”.

" La Basilicata? Capisco e comprendo la posizione di FdI quando sostiene che in Sicilia il candidato presidente anziché di FdI è stato di Forza Italia. La Lega - ha aggiunto - in Sardegna ha fatto uno sforzo perché il centrodestra andasse unito ed è uno sforzo per noi importante, perché continuiamo a credere che la squadra di Solinas abbia governato bene. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo: se vale la regola che contano le percentuali dei partiti in questo momento la Lega è chiaramente in credito " .

Le dichiarazioni di Salvini

" Ritengo che se un sindaco o un governatore ha lavorato bene può essere ricandidato. Poi per me l'unità del centrodestra, della coalizione che hanno votato gli italiani, viene prima di logiche di partito o personali. Quindi decideremo tutti insieme ", ha spiegato Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a Benevento sulla ricandidatura di Solinas in Sardegna, a margine di un incontro sulla sicurezza stradale.