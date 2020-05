Sardegna. Certificazione di negatività anche per i sardi che si spostano per lavoro?

Il presidente Solinas in conferenza risponde al dubbio di tanti lavoratori sardi

Di: Redazione Sardegna Live

Alla domanda il presidente della Regione risponde: “Come già accade anche ora per chi per lavoro, sardo, entri o esca dall’Isola con frequenza, vi è una speciale esenzione prevista a livello generale e quindi non andrà a complicare la vita di questi soggetti, salvo che non vadano per ragioni lavorative in zone che vengano ritenute particolarmente pericolose dal punto di vita della diffusione virale e lì potrebbero esserci di controlli leggermente rafforzati”.

L'intervento di Christian Solinas: