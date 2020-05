La gaffe di Quirico Sanna: "Vicenda Eurowings una bufala? Ho sbagliato, chiedo scusa"

L'assessore all'Urbanistica aveva definito "una bufala" la notizia dell'aereo che trovando l'aeroporto di Olbia chiuso aveva fatto ritorno in Germania. Ma era tutto vero

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessore regionale all'Urbanistica e agli Enti Locali Quirico Sanna rettifica e chiede scusa dopo che stamattina aveva smentito sul suo profilo Facebook la notizia relativa al volo Eurowings partito da Dusseldorf alla volta di Olbia e rientrato in Germania con i passeggeri a bordo dopo aver trovato chiuso lo scalo gallurese.

"E' una bufala - aveva scritto Sanna -. Non esiste nessun caso Eurowings, il volo era codificato con il numero 9000 (esattamente 9848), era un volo prova (ferry), senza passeggeri e assistenti di volo, come prevede la procedura/normativa, quindi nessun mistero. Semplicemente un volo prova in vista della riapertura dello scalo gallurese".

Diverse ore dopo l'esponente del Psd'Az ha riconosciuto di aver commesso un errore. "Chiedo scusa - scrive nel secondo post -, il comunicato sull'aereo tedesco che voleva atterrare a Olbia è vero, purtroppo la comunicazione arrivata alla mia mail era errata, dopo una attenta verifica e con la conferma di passeggeri sardi che si trovavano a bordo, devo rettificare il mio post chiedendo scusa per l'equivoco".