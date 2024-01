Governo: Meloni, 'accordi di coesione strumento per superare disparità territoriali'

Lo ha affermato il presidente del Consiglio

Di: Adnkronos

Bologna, 17 gen. (Adnkronos) - Gli Accordi per lo sviluppo e la coesione rappresentano lo "strumento principale per combattere la disparità tra i territori, estremamente importante, perchè quando si parla di disparità tra i territori non si parla solamente del divario Nord-Sud, ma per esempio del divario che abbiamo tra costa tirrenica e costa adriatica e dei divari che si hanno all'interno delle singole regioni, per esempio tra aree interne e città metropolitane". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma a Boogna dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo Italiano e la Regione Emilia Romagna.