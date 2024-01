Oristano. Sardegna al Centro 20/Venti presenta i candidati

Il direttivo si è riunito questa mattina e ha presentato alla stampa i sei candidati

Di: Redazione Sardegna Live

Il Direttivo del Movimento Oristanese Sardegna al Centro 20/Venti si è riunito questa mattina per presentare alla stampa e ai sostenitori i sei candidati per le elezioni regionali della Sardegna, che si presenteranno nella coalizione del centrodestra.

A seguire i nominativi: Marco Efisio Pisanu, Coordinatore del Movimento, dipendente ASL e Presidente regionale dell'associazione CPT Sardegna; Loredana Sanna, insegnate ed ex Assessore comunale; Daniele Rocchi, segretario provinciale del sindacato di polizia Silp e vicepresidente dell’Associazione Donatori nati della Polizia di Stato; Paolo Angioi, Medico dentista, Consigliere comunale di Oristano; Marcella Sotgiu, commerciante, ex Assessore del Comune di Oristano; Alessandra Borrodde, avvocato e contitolare del ristorante "Sa Mola" di Bonarcado.

Nei prossimi giorni, spiega il partito, saranno comunicate le date e le location degli incontri previsti in tutto il territorio della provincia, in cui saranno illustrati i temi di confronto; tra tanti le priorità per la sanità, i trasporti, agroalimentare, istruzione e in particolare l'importanza della centralità della provincia di Oristano, strategica per tutta la Sardegna.

Foto Instagram Marco Efisio Pisanu