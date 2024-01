Regionali. Il Psd'Az continua con Solinas, non c’è “una candidatura alternativa”

Il punto dopo quasi quattro ore di riunione della direzione regionale sardista

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Fabio Murru

Nessun passo indietro. Dopo una riunione di quasi quattro ore, la direzione regionale del Psd’Az continua a puntare su Christian Solinas per le Regionali 2024.

"Questa coalizione non ha una candidatura alternativa e unitariamente condivisa e oggi deve presentarsi con la stessa formula politica e con la guida di Christian Solinas. Non esiste al momento alcuna altra candidatura condivisa unitariamente dalla coalizione, che giustifichi con motivazioni politiche un cambio", affermano i sardisti.

"La coalizione di centro destra, civica e sardista ha governato la legislatura più complessa della storia autonomistica - si legge nella nota diffusa subito dopo il tavolo convocato nel pomeriggio di oggi - e merita di proporsi al giudizio dei sardi per completare le tante azioni avviate con la medesima formula politica e la guida del presidente uscente Christian Solinas".

“Il Psd’Az continuerà a lavorare per costruire l’unità della coalizione – continuano - trovando una sintesi tra le differenti posizioni emerse e le rivendicazioni di alcune forze politiche che attendono la definizione delle intese sul tavolo nazionale”.

Intanto, Truzzu, indicato a maggioranza dal tavolo regionale del centrodestra, si prepara ai primi appuntamenti elettorali. Per domani, sabato 13 gennaio, è stata già annunciata la sua prima uscita pubblica alla convention "C'è del buono in questo mondo", organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale a Quartu Sant'Elena, a partire dalle 9.30, nella sala dell'Antica Casa Olla. Non si tratterà della presentazione ufficiale del candidato del centrodestra.

Alle 8:30 Truzzu sarà impegnato al mercatino della Coldiretti sempre a Quartu, mentre domenica 14 sarà ospite al congresso provinciale di Fratelli d'Italia Gallura, che si svolgerà ad Olbia, dalle 10, nella sala dell'Hotel For You.