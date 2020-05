Solinas ribadisce: “Ai turisti non sarà applicata la quarantena”

"Le false notizie fanno male all’immagine della Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione, in conferenza stampa, ha voluto fare chiarezza su una questione importantissima: “Ho sentito dire che ai turisti sarà applicata la quarantena: niente di più falso. La quarantena è prevista dal 9 marzo ed è rivolta a tutti gli arrivi fino al 2 giugno. Come sapete è vietato in Italia, fino al 2 giugno, la mobilità tra Regioni. Ci si può spostare tra una Regione e l’altra soltanto per motivi di salute, di lavoro o per assoluta urgenza. Quindi non è prevista la possibilità di movimento interregionali per finalità turistiche. E allora, se questo non è previsto, quale quarantena si applica ai turisti se i turisti non possono venire?”.

“È un’altra mistificazione che fa male all’immagine della Sardegna e fa male al sistema ed è stata molto male comunicata da alcuni mass media – ha sottolineato stizzito Solinas -. Bisogna fare estrema attenzione in questo frangente perché gli interessi in gioco sono veramente fortissimi. C’è l’interesse di un comparto produttivo come quello turistico e del suo indotto che hanno un valore importante e strategico per tutti noi”.