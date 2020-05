Solinas: “Le cancellazioni? Lo sapevano che ci sarebbero state”

“La cautela non è un deterrente, semmai un valore in più”

Di: Redazione Sardegna Live

“Si sente dire in questi giorni che questa cautela, questa sicurezza negli arrivi” che chiediamo “stiano determinando maree di cancellazioni, che siano dovute al fatto che la Sardegna vuole una cautela in più. Ebbene, signori, le cancellazioni lo sapevano tutti che in questa stagione ci sarebbero state, perché la gente ha paura, ma non in Sardegna, ha paura in tutto il mondo e quindi una riduzione rispetto al prenotato degli anni scorsi ci sarà, purtroppo, ma il fatto di avere la Regione più sicura al mondo con il sistema di controlli più garantisca, sotto il profilo della diffusione virale, non è un deterrente, semmai un di più. Questo è moto ben compreso a livello internazionale, perché molti stati guardano con estremo interesse a questa soluzione”.

Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.