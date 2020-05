Solinas: "I turisti sceglieranno dove andare in vacanza in base alla capacità del sistema di garantire sicurezza"

"Ecco perché stiamo chiedendo una piccola cautela in più"

Di: Redazione Sardegna Live

“Consentitemi delle precisazioni”, inizia così la conferenza stampa del Presidente Solinas.

“La Sardegna apre le sue braccia al turismo, ma lo vuole fare con tutta la sicurezza per i sardi residenti e per i turisti che arrivano. Nella scelta della destinazione turistiche – afferma Solinas - quest’anno non si può ragionare come gli anni precedenti, dove i principali driver di scelta sono stati le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, i servizi. Quest’anno molte persone sono ancora impaurite, rinunceranno le vacanze, quelli che faranno le vacanze, sceglieranno soprattutto in base alla capacità del sistema di garantire sicurezza. Ecco perché stiamo chiedendo una piccola cautela in più e cioè per chi vuole entrare nella nostra Isola di certificare la propria condizione di negatività al coronavirus. Questo è un sistema che consente di affievolire le misure di prevenzione successive all’ingresso”.