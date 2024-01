Regionali. Salvini: “Non mi interessano le compensazioni”

Il leader della Lega da Vespa conferma la linea. Intanto Fdi presenta Truzzu in un convegno a Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

Nel centrodestra sardo tiene sempre banco il nodo candidatura. Intervistato da Bruno Vespa a “Cinque Minuti”, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito la linea. “Per me è sempre l’unità del centrodestra il valore più importante. E per me se un sindaco e un governatore hanno lavorato bene al primo mandato è giusto e naturale ricandidarli” ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

“Detto questo – ha aggiunto – non scelgo da solo, scegliamo tutti insieme. La cosa più semplice sarebbe ricandidare gli uscenti in tutte le Regioni dove ora si andrà a votare, visto che tutti hanno ben lavorato. Non mi interessano le compensazioni, se qualcuno dice che non vuole candidare Tizio o Caio, mi deve spiegare perché e dove ha sbagliato” ha detto ancora, per poi concludere: “Sceglieremo al tavolo e come sempre troveremo un accordo”.

Intanto Salvatore Deidda, deputato sardo di Fdi e presidente della commissione Trasporti di Montecitorio, conversando con i giornalisti, ha fatto sapere che sabato a Quartu Sant’Elena si terrà un convegno del partito, “dove verrà presentata la candidatura di Paolo Truzzu come governatore della Sardegna e sono stati invitati anche gli alleati della Lega e del Partito sardo d'Azione. Per noi - ha aggiunto - con Truzzu si può vincere meglio”.