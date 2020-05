Oggi il voto sulle mozioni di sfiducia a Bonafede, rischia il governo

Crimi: "Sfiduciare il ministro è sfiduciare il governo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono convinto che la maggioranza voterà compatta. Il ministro della Giustizia è il capodelegazione di M5S al governo ed è un ministro importante, se qualcuno nella maggioranza vota la sfiducia ovviamente è una sfiducia al governo, questo è evidente a tutti, ma sono convinto che non ci saranno sorprese". Così il capo politico M5S Vito Crimi a Skytg24 sulla mozione di sfiducia al Guardasigilli, che si voterà oggi al Senato.

Matteo Renzi non ha sciolto le riserve sul comportamento dei suoi senatori nonostante un incontro a Palazzo Chigi di Maria Elena Boschi con Giuseppe Conte. I renziani ribadiscono: "aspettiamo di ascoltare Bonafede e poi parla Renzi". Dal M5s sono certi: "la mozione sarà largamente respinta", dice il ministro pentastellato Federico D'Incà'. Luigi Di Maio parla di "maggioranza compatta".

Gli ultimi conteggi accrediterebbero 150-151 voti per la maggioranza senza Iv e 144 per la mozione presentata da Emma Bonino per +Europa con Azione e Fi.