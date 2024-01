Centrodestra, parla Truzzu: "Lavorerò con umiltà per tutti"

Le parole del candidato scelto ieri dalla maggioranza del Centrodestra per le Regionali del 25 febbraio

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il tavolo decisivo, la maggioranza del centrodestra si è schierata ieri dalla parte di Paolo Truzzu come candidato della coalizione per le Regionali del 25 febbraio.

Nei giorni scorsi erano stati gli esponenti di Fratelli d'Italia a spingere per la candidatura del sindaco cagliaritano, al contrario di chi sosteneva Solinas per una "politica di continuità". E così ieri, non senza difficoltà, è arrivato il verdetto.

Una decisione non certo unanime, visto che anche nella giornata di oggi è proseguito il dibattito interno sulla scelta del candidato governatore, con Lega e Psd'Az che hanno ribadito la loro preferenza per Solinas.

Nel frattempo, Truzzu è uscito "allo scoperto" parlando apertamente sui social in questi minuti: "Responsabilità, gratitudine e fierezza - ha scritto su Facebook -. Lavorerò sempre con umiltà e per tutti".

"Credo nella politica del fare e delle scelte coraggiose nell'esclusivo interesse della Sardegna - ha proseguito -. Le sfide sono tante e difficili ma, insieme a tutti coloro che accompagneranno questa avventura, daremo il massimo per la nostra terra e il suo futuro".