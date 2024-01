Regionali, stop sul nome. Crippa (Lega): "Noi siamo per la continuità"

"L'unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato bene per cinque anni", ha dichiarato Andrea Crippa

Di: Redazione Sardegna Live

Andrea Crippa , vice-segretario della Lega e interpellato da Affaritaliani.it, ha replicato a Fdi che ieri, dopo 9 ore di conclave, aveva deciso di ufficializzare la candidatura in Sardegna di Paolo Truzzu: " Noi facciamo tesoro delle parole di ieri di Giorgia Meloni. Il Centrodestra è un valore e l'unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato bene per cinque anni ".

Il tavolo sardo aveva scelto a larga maggioranza il nome del sindaco di Cagliari, ma Lega e Psd'Az hanno deciso di opporsi e portare la questione sul piano nazionale . " Prima delle Europee vanno al voto quattro regioni e la Lega è per riconfermare i presidenti uscenti: se così non fosse anche per una sola regione, si riaprirebbero i giochi e il tavolo su tutte le altre regioni ", ha sottolineato Crippa.

" Tutti i partiti del Centrodestra sono stati rappresentati nelle giunte regionali e se ci fossero stati problemi li avrebbero sollevati, ma non lo hanno fatto ", spiega il vice-segretario della Lega. " Prima inizia la campagna elettorale e meglio è: l'obiettivo è vincere uniti. Non è una questione di partiti, due di questi quattro candidati sono di Forza Italia (Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte) e per noi si deve andare avanti con gli uscenti che hanno ben governato. Noi siamo per la continuità, vedremo se altri si prenderanno la responsabilità di rompere e cercare alternative. La Lega segue le parole di Meloni in conferenza stampa: l'unità del Centrodestra è un valore, abbiamo quattro presidenti uscenti che hanno amministrato bene e non c'è alcun motivo per cambiare nomi. Quindi per noi il candidato in Sardegna resta Solinas ".