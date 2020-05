Lega, torna Zoffili: è il nuovo commissario del partito in Sardegna

Salvini: "Continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell’interesse degli italiani"

Di: Redazione Sardegna Live

“Buon lavoro a Zoffili e un sentito ringraziamento a De Martini: anche in Sardegna la Lega ha confermato una crescita elettorale importante, tanto da esprimere il presidente della Regione. Essere prima forza politica nel Paese è un impegno e una responsabilità che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Zoffili e De Martini sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell’interesse degli italiani”.

Sono le parole del segretario Matteo Salvini.

Per Zoffili (classe 1979) è un ritorno a casa, avendo già guidato la Lega in Sardegna in passato e in particolare durante la campagna elettorale delle ultime regionali.

"De Martini - fanno sapere - a dimostrazione dell’ottimo lavoro degli ultimi mesi, avrà un nuovo incarico nella segreteria federale".