Consentito lo spostamento in un altro Comune per fare la spesa

Nota esplicativa del Presidente Solinas

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione Sardegna, considerate le diverse richieste di chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni articoli contenuti nell'Ordinanza n. 20 del 02.05.2020, ha emesso una nota esplicativa ed interpretativa per l'attuazione delle ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid19 nel territorio regionale della Sardegna.

SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE

• Per gli spostamenti giustificati nel territorio regionale, nel caso avvengano con mezzo di trasporto proprio, il distanziamento interpersonale previsto nell'art. l non rileva tra soggetti conviventi a bordo del medesimo.

• Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.

• Tra le situazioni di necessita per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del proprio Comune di residenza/domicilio/abitazione è ricompresa l'esigenza di fare la spesa.

Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria casa, anche se ricade. In Comuni diversi da quello di residenza/domicilio/abitazione. Pur non essendo previsto uno specifico limite territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal luogo di residenza/domicilio/abitazione è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.