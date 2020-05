Aeroporti sardi: riapertura in due fasi

Prima necessario "affinare il sistema dei controlli"

Di: Redazione Sardegna Live

“Abbiamo pensato a una riapertura in due Fasi”, ha detto il presidente della Regione Sardegna.

Nella prima ripartirà l'aviazione privata perché "ha numeri molto più contenuti e ci consentirà di sperimentare il sistema di controlli su un afflusso ridotto e di verificare i tempi di attesa su eventuali test da effettuare in aeroporto e sulla individuazione di aree grigie in cui far sostare i passeggeri in attesa dell'esito. Ci darà una opportunità importante di affinare il sistema dei controlli in vista delle riapertura all'aviazione civile nel suo complesso che comunicheremo la prossima settimana con la giornata esatta di riapertura".