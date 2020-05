"Solinas Obelix", Manuel Alivesi: "Solidarietà al presidente attaccato per l'aspetto fisico"

Il consigliere commenta il post di una componente dell'associazione "collettiva_femminista Sassari" che replica: "Solinas grasso? Lo è, mica lo calunnio"

Di: Redazione Sardegna Live

Il consigliere comunale sassarese Manuel Alivesi ha commentato sulla propria pagina Facebook il dilagare sul web di contenuti volti a ironizzare sulla corporatura del governatore Christian Solinas.

Alivesi, a corredo del proprio post, ha pubblicato la foto diffusa da Ivana Pintadu, componente dell'associazione "collettiva_femminista Sassari", che paragona il presidente della Regione al personaggio dei fumetti Obelix, criticando il basso numero di tamponi effettuati nell'Isola.

IL COMMENTO. "Forse è un po' per quella frustrante sensazione di non poter più gestire potere - osserva l'esponente della maggioranza sassarese -, forse per evidente incapacità a partecipare ad un civile confronto, forse anche per assoluta mancanza di argomentazioni, ma più probabilmente per semplice ignoranza, che devo, purtroppo, prendere atto con preoccupazione ed anche disappunto delle gravissime cadute di stile di certa "opposizione" o "minoranza" che dir si voglia".

Il disappunto di Alivesi è rivolta a chi "esibisce il peggio di se non solo nelle sedi istituzionali ma sempre di più in quelle virtuali dove si possono trovare anche umilianti commenti ed offensive allusioni al fisico dell'avversario politico da "abbattere a tutti i costi", anche a costo di umiliarlo a causa del suo fisico. Come siamo caduti in basso. Veramente deplorevole. Esprimo ovviamente tutta la mia solidarietà al Presidente Solinas".

LA REPLICA. "Non conosco Alivesi - commenta Ivana Pintadu, sentita da Sardegna Live -, per cui quel che dice non mi tocca. Ma rivendico la mia scelta. Ho voluto usare lo stesso metro che solitamente usano per descrivere le donne, facendo leva sul loro aspetto fisico, sulla loro capigliatura, sull’essere più o meno brutte o belle, ma soprattutto sui loro difetti. Una sorta di pari trattamento, che uso nei confronti degli uomini (che loro usano con me, che me ne frego)".

"Alivesi - prosegue la Pintadu -, mi pare di capire, ha pochi argomenti invece sulla questione politico-sanitaria: dove sono i tamponi promessi? È un consigliere comunale di Sassari e non l’ho mai visto fare un intervento per difendere la sua città. Perché in Veneto i reagenti li fa il laboratorio di Microbiologia di Padova e noi a Sassari abbiamo il Laboratorio di Rubino che processa poche centinaia di tamponi? Alivesi non ha nulla da dire in riferimento alle goffe conferenze stampa dove Solinas promette alberghi per i dipendenti infettati dell’Ospedale di Sassari, oppure i tamponi per tutti i sardi? Perché tace su queste cose?".

"È facile guardare la foto di Obelix Solinas - spiega a Sardegna Live l'autrice del post - e infastidirsi perché si fa intendere che il Governatore è grasso. Lo è, mica lo calunnio, che a volte nei miei post lo chiamo Poldo o Sergente Garcia. Del resto Forattini rappresentava Spadolini grassissimo, con un pisello minuscolo con in mano la foglia di fico. Ecco, persone come Alivesi sono la foglia di fico".