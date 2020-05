Maxisanatoria per immigrati in agricoltura, De Martini: “E’ un insulto”

“Migliaia di famiglie e imprese sarde non sanno come affrontare la crisi economica”

Di: Redazione Sardegna Live

“Parlare di maxisanatoria per immigrati quando migliaia di famiglie e imprese sarde non sanno come affrontare la crisi economica peggiore dal dopoguerra a oggi è un insulto al buonsenso. Inoltre, una misura del genere rappresenta un pericoloso incentivo all’immigrazione irregolare, quella che anche in Sardegna conosciamo purtroppo molto bene, su barchini e su rotte dirette ai nostri centri costieri. Abbiamo centinaia di imprese agricole, della pesca e del turismo che aspettano aiuti e disoccupati che potrebbero trovare un lavoro appena riapriranno le attività: la reintroduzione dei voucher sono una proposta che la Lega ha avanzato e che ancora aspetta una risposta”.

È quanto dichiara il deputato sardo Guido De Martini.

Nello specifico, la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellavova punta a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare. “Ci sarà anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare – ha spiegato la ministra -. Si tratta di persone sfruttate per tre euro l'ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole”.