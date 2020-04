Governo-Regioni: oggi faccia a faccia sui trasporti

Il tavolo con la ministra De Micheli previsto per le 15.30

Di: Redazione Sardegna Live

La complicata trattativa fra Regioni e Governo vivrà oggi un importante momento. Per le ore 15.30 è previsto infatti il faccia a faccia fra la ministra dei Trasporti Paola de Micheli e i governatori.

Prosegue il forcing dei presidenti di centrodestra che hanno chiesto al Governo maggiore autonomia sulle riaperture nella Fase 2. Una posizione non gradita dal ministro degli Affari regionali Boccia, il quale ha annunciato diffide per chi emetterà ordinanze non in linea con il Dpcm. Questa notte, in segno di protesta, i parlamentari leghisti guidati da Salvini hanno occupato Camera e Senato.

Questo pomeriggio una nuova delicata fase del confronto con Roma. Lo stesso Boccia prenderà parte al tavolo insieme alla ministra De Micheli. Si tratterà di trovare la quadra su tutto ciò che riguarda spostamenti e collegamenti in vista dell'ormai prossimo 4 maggio. In marito alla questione potrebbero sorgere nuovi contrasti.