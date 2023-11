Violenza su donne: Schlein, 'terreno comune con la destra per passo in avanti Paese'

Elly Schlein a L'aria che tira, su La7

Di: Adnkronos

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Se non pensassi che c'è una possibilità di trovare terreno comune per avanzare insieme sul rispetto delle donne non mi sarei rivolta direttamente a Giorgia Meloni e alla destra. Rappresentiamo visioni diverse ma su questo mi auguro ci sia modo, insieme, di far fare un passo in avanti al Paese". Lo ha detto Elly Schlein a L'aria che tira, su La7.