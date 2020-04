Turismo, Chessa: Allo studio soluzioni per far fronte alla grave crisi economica

Le parole dell’assessore regionale del Turismo

Di: Redazione Sardegna Live

L’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa informa sul lavoro che sta compiendo per cercare di dare sostegno e risposte a un comparto messo in ginocchio dall’emergenza coronavirus.

“Questo (vedi foto copertina) è uno dei tanti momenti di ascolto con i nostri amministratori per trovare insieme a loro delle soluzioni alla grave emergenza che ha messo in ginocchio la nostra economia turistica”, scrive su Facebook l’esponente della Giunta Solinas.

“Il mio impegno quotidiano in prima linea non è mai mancato – precisa -, ma anzi, soprattutto in questa circostanza, sono aumentati i nostri sforzi per difendere artigiani, imprenditori, partite iva e lavoratori di un settore che deve essere rilanciato e tutelato”.