Sassari. M5s conferma il pieno sostegno al sindaco Campus

Il Movimento 5 stellle non abbandona la maggioranza. Parola del leader cittadino dei grillini, Maurilio Murru

Di: Redazione Sardegna Live

Il Movimento 5 stellle non abbandona la maggioranza. Parola del leader cittadino dei grillini, Maurilio Murru: “Il M5S di Sassari conferma in toto il suo appoggio al sindaco di Sassari, Nanni Campus, perché i patti si rispettano". Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale di Sassari e leader cittadino dei grillini questa mattina. In un’apposita conferenza stampa convocata a Palazzo Ducale, Murru ha smontato le ipotesi di abbandono della maggioranza al Comune di Sassari, nate all'indomani dell'accordo politico fra il Pd e il M5S per le elezioni regionale del febbraio prossimo, che vedranno la vice presidente nazionale del Movimento, Alessandra Todde, candidata alla presidenza.

Murru, affiancato dall'assessora alla Cultura, Laura Useri, e dai due consiglieri comunali in carica, Federico Sias e Patrizia Zallu, ha quindi voluto sgomberare il campo dai dubbi, sfidando a distanza il coordinatore regionale del Movimento, Ettore Licheri: "A questo tavolo vedete la storia del M5S di Sassari, dalla sua nascita a oggi".

"Nel dicembre del 2020, in piena crisi pandemica, salvando il Comune dal commissariamento, il M5S ha stretto un accordo politico con il sindaco e la maggioranza rappresentata da liste civiche. Un accordo ratificato dal Movimento nazionale dal nostro attuale coordinatore regionale", ha spiegato Murru. Alla base dell'intesa c'era una condizione: "appoggiamo le liste civiche solo se restano lontani dal governo della città partiti come Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia", ha precisato Murru, citando dichiarazioni del 2020 di Ettore Licheri.

Murru ha dunque domandato: "Ci dite cosa è cambiato da allora al governo della città? Sono entrati in maggioranza i partiti di centrodestra? No. E allora per quale ragione politica dovremmo togliere l'appoggio al sindaco? Una cosa sono le dinamiche locali, altre sono le dinamiche regionali e nazionali, diversamente dovremmo chiedere che siano sciolte tutte le amministrazioni comunali che vedono Pd e M5s su posizioni contrapposte, come Nuoro e Carbonia". E infine Murru ha sottolineato: "Noi siamo persone serie, leali, responsabili. Noi".