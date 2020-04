Continuità marittima in scadenza, l’assessore Todde: Chieste nuovamente risposte al Ministro

Scadenza fissata a luglio 2020

Di: Redazione Sardegna Live

"Ieri ho inoltrato al Ministero dei Trasporti un ulteriore invito a fornire alla Sardegna risposte adeguate circa l’ormai nota situazione allarmante in materia di continuità marittima e in vista della scadenza imminente della stessa”.

È quanto comunica l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde.

"Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e forte anche delle preoccupazioni che ho raccolto da parte di Confindustria Sardegna, CNA Sardegna e Confcommercio Sardegna ho invitato il Ministero a procedere dando comunicazione tempestiva sulla sorte delle tratte e delle tariffe che consentono il collegamento con la penisola", ha sottolineato Todde.

"Vista l’impossibilità di recarmi nuovamente presso la sede del Ministero a Roma, a causa dell’emergenza sanitaria, ho richiesto che venga promosso un incontro in modalità di video conferenza. Mi auspico - ha concluso - che le prossime comunicazioni con il Ministero possano essere di carattere differente aprendo così le porte ad un dialogo costruttivo in materia e non più a senso unico".