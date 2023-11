Candidatura Todde, Renzi storce il naso: "Noi non ci stiamo"

L'ex premier critica l'operato del Pd: "Consegnare la storia del riformismo a Conte? Auguri"

Di: Redazione Sardegna Live

"In Sardegna è stata ufficializzata la candidatura di una grillina anche col Pd ed è evidente che noi in quel disegno strategico non ci stiamo". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la tappa bolognese del suo tour 'Volare Alto' parlando delle prossime elezioni regionali. L'ex premier non vede di buon occhio la candidatura di Alessandra Todde in Sardegna.

"Ci può stare ovviamente - aggiunge - che nei singoli comuni si possano fare accordi tanto con il centrosinistra quanto con il centrodestra, però, e lo dico a Bologna, perché ci tengo: non è che siamo cambiati noi rispetto al 2014 quando facevamo il 40%. Sono loro che hanno abbandonato quel disegno riformista".

"Quando c'era il Pd riformista - spiega Renzi - si vincevano le elezioni e si governava il Paese, adesso che il Pd si è sposato con li M5S vincono le primarie ma al governo c'è la destra".

"Davvero - si chiede infine il senatore fiorentino - vogliamo consegnare la storia del riformismo a Giuseppe Conte? Se è così auguri, in bocca al lupo".