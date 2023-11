Alessandra Todde è la candidata a presidente del Campo largo

Per le Regionali 2024, la coalizione che riunisce Pd, M5s e altre forze autonomiste sceglie la deputata nuorese

Di: Redazione Sardegna Live

“Sono orgogliosa di rappresentare questa coalizione e di portare avanti un programma per i sardi da sarda. Da domani mattina saremo fuori per parlare con i sardi e convincere ogni persona, strada per strada, che noi siamo l'alternativa migliore al peggior governo che la Sardegna abbia mai avuto".

Lo ha detto Alessandra Todde, la deputata nuorese scelta come candidata governatrice del Campo largo del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Sardegna.

Ora è ufficiale, la vicepresidente del Movimento 5 stelle è stata scelta dalla coalizione che riunisce Pd, M5s e altre forze autonomiste, ma che non conta più Liberu e Più Europa.

La decisione è stata presa oggi durante il tavolo riunito nella sede regionale del Pd, in via Emilia a Cagliari, al quale i Progressisti non hanno partecipato.

"Dobbiamo ricucire con tutti – ha detto Alessandra Todde - dobbiamo essere aperti, inclusivi e dialoganti perché le destre si battono con la massima compattezza e la massima unità e credo potremo essere convincenti".

Per la deputata c’è “la necessità di costruire assieme la migliore proposta possibile per permettere ai sardi di spazzare via la peggiore giunta regionale che la Sardegna ha avuto negli ultimi anni. Non ho mai creduto nelle donne e negli uomini soli al comando e non comincerò oggi. Siamo una squadra e lavoreremo da squadra nel solco dell'unità e della condivisione".

I COMMENTI

Michele Ciusa (M5S) – “La Sardegna viene da un periodo di grave immobilismo in cui è stata totalmente abbandonata a se stessa da una Giunta poco incline all’ascolto delle reali necessità della nostra terra. È necessario cambiare rotta: mettere al centro subito le priorità dei sardi”.

Paola Casula (sindaca di Guasila) – “Una Donna per la Sardegna. In questi anni ho apprezzato la tua competenza, la capacità di ascolto e di innovazione. Insieme riusciremo a cambiare il futuro di questa isola, con discontinuità rispetto al passato. In questi mesi si è formata una squadra coesa, pronta ad includere tutte le intelligenze che avranno a cuore il futuro dell’isola. Da oggi si parte!”.

Alessandro Solinas (M5S) Da giovane sardo, ancor prima che da politico, oggi sono contento perché so che ci sarà la possibilità di mettere il futuro dalla nostra isola nelle mani di chi lavorerà a testa bassa per la nostra crescita e per lo sviluppo della nostra terra.

Emiliano Fenu (M5S): Oggi la Sardegna ha una nuova possibilità di riscatto. È la nostra candidata alla Presidenza della Regione. Si chiama Alessandra Todde”.