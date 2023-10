Riforme: Renzi, 'se c'è elezione diretta premier, noi ci siamo'

Di: Adnkronos

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Mi fa ridere chi mi scrive: ma perché in questo periodo stai attaccando il Governo? No, non sto attaccando il Governo, è il Governo che si sta attaccando da solo. Noi siamo sempre sulle stesse posizioni". Così Matteo Renzi nella enews.

"Siamo alternativi alla maggioranza sovranista di Salvini e Meloni e siamo alternativi alla minoranza populista di Conte e Schlein. Se la Meloni porta la riforma costituzionale con l’elezione diretta del Premier, noi ci siamo. Se la maggioranza finalmente propone la Commissione Covid noi votiamo a favore. Se la maggioranza aumenta le tasse al ceto medio e sulla casa, noi siamo radicalmente contrari. Noi siamo sempre noi: non cambiamo idea sulla base dei sondaggi ma combattiamo per le nostre idee. Mi pare l’unico modo per essere seri in politica, che dite?".