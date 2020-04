Paola Deiana (M5S): “Basta fake news su migranti e Covid19 in Sardegna”

“Non è vero che ogni migrante dal territorio nazionale viene portato in Sardegna a fare la quarantena. Il centrodestra sta diffondendo terrore”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il centrodestra sta diffondendo terrore, facendo credere che il governo voglia portare in Sardegna gli stranieri che arrivano in Italia, per poi metterli in quarantena sulla nostra Isola”.

Così la parlamentare del Movimento 5 stelle Paola Deiana, attraverso la propria pagina Facebook, fa chiarezza in merito alle “fake news sui migranti diffuse dal centrodestra”.

“Il Governo – sottolinea la Capogruppo alla Camera della Commissione Ambiente - non arretra di un passo sulle politiche rigorose per arginare il fenomeno dell’immigrazione incontrollata soprattutto via mare, nel rispetto delle leggi, della tutela dei diritti delle persone e della salvaguardia delle vite umane. I numeri degli sbarchi sensibilmente in calo lo dimostrano”.

Nello specifico, “Non è vero che ogni migrante dal territorio nazionale viene portato in Sardegna a fare la quarantena. Da noi fanno la quarantena solo i migranti che sbarcano in Sardegna. Cosa che ovviamente avviene nelle altre regioni interessate da sbarchi spontanei come Sicilia, Calabria e Puglia”.

Inoltre, “Tutti i migranti, dall’inizio dell’emergenza, devono essere messi in quarantena. Questo va a tutela degli italiani”.

Infine, la precisazione: “Chiedendo alla Sardegna e alle altre regioni di sbarco di individuare strutture per la quarantena, il governo sta semplicemente mettendo in campo misure precauzionali per non far trovare impreparate le regioni nelle quali si verificano sbarchi difficilmente controllabili, soprattutto con piccole imbarcazioni. Invece il centrodestra, a quanto pare, preferisce che non ci siano controlli sanitari e la quarantena obbligatoria per chi approda sulle nostre coste. Noi continueremo a tutelare la salute dei sardi e degli italiani come chiede la Costituzione”.