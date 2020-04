Mura (Fdi Sardegna): “Il Governo vuole portare in Sardegna i migranti, esponendo i sardi al contagio”

Il Consigliere regionale: “Il Ministero dell’Interno se lo levi dalla testa. I Prefetti dicano no”

Di: Antonio Caria

“Il Ministero dell’Interno vuole far ricadere sulla Sardegna l’accoglienza dei migranti che hanno ripreso a sbarcare durante l’epidemia. Se lo levi dalla testa. In questo modo espone i sardi al contagio”.

Questa la dura denuncia che arriva dal Consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Mura che aggiunge: “I Prefetti della Sardegna dicano no alla disponibilità di strutture per l’accoglienza dei migranti in questa situazione di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19”.

Ciò ribadisce, “in base a un’ordinanza firmata dal presidente della Protezione civile, su disposizione del Ministero dell’Interno, per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19 nei riguardi dei migranti giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi”.

“L’ordinanza invita i Prefetti della Sardegna – si legge ancora nella nota di Fratelli d’Italia Sardegna – alla pari di quelli di Sicilia, Calabria e Puglia – a procedere con immediatezza alla individuazione delle strutture necessarie per l’attuazione delle predette misure di sorveglianza.

“Una richiesta – prosegue Mura – che non riteniamo debba essere accolta. Conte ha gettato la maschera – dice il capogruppo –, ha alzato un polverone contro le opposizioni per nascondere i suoi veri propositi, vuole portare i migranti in Sardegna. Ma non gli verrà consentito”.

La questione è anche all’attenzione anche del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia “Che – ribadiscono – si oppone senza tentennamenti alla scellerata decisione del Governo”. Mura, insieme ai suoi colleghi Fausto Piga e Nico Mundula, ha chiesto l’intervento del presidente della Regione, Christian Solinas.