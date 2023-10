Migranti: Meloni, 'ideologico negare nesso con rischi terrorismo'

"C'è un rischio di infiltrazioni fondamentaliste o jihadiste"

Di: Adnkronos

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Non penso che sia irragionevole dire che c'è un rischio di infiltrazioni fondamentaliste o jihadiste" tra i tanti migranti irregolari che arrivano. "Io penso sia irragionevole negare che possano esistere, a maggior ragione quando ne abbiamo avuto prova. In passato è accaduto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica alla Camera sulle comunicazioni sul Consiglio europeo al via domani. "Il fatto che spesso chi ha compiuto attentati era qui da diversi anni dimostra che se si emarginano le persone si provoca odio. Sono persone ingannate dai trafficanti di esseri umani perché hanno promesso cose che la politica non poteva dare", rimarca.