Governo: Meloni, 'patto con italiani, lascerò Italia migliore'

"Al popolo italiano devo l'onore di poter guidare l'Italia, una grande nazione, una potenza mondiale di cui è bello poter tornare ad essere fieri" ha detto la premier in un'intervista al Giornale

Di: Adnkronos

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Ho fatto un patto con gli italiani e ho promesso che avrei restituito loro una nazione migliore di come l'ho ricevuta. Per questo, non smetterò mai di lottare e di impegnarmi. Al popolo italiano devo l'onore di poter guidare l'Italia, una grande nazione, una potenza mondiale di cui è bello poter tornare ad essere fieri". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una lunga intervista al Giornale a un anno dall'insediamento a Palazzo Chigi. "Sono certa di essere rimasta fedele a me stessa. Ciò che è cambiato - dice - è sicuramente il modo di affrontare le situazioni e il carico di responsabilità che il ruolo che mi è stato affidato impone".