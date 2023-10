Manovra: Schlein, 'proclami falsi da governo su sanità'

"E' come se per Meloni gli ospedali siano realtà extraterritoriali che non risentono dell'inflazione"

Di: Adnkronos

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Sulla sanità dal governo arrivano "proclami falsi. Come se per la presidente Meloni gli ospedali siano realtà' extraterritoriali che non risentono dell'inflazione". Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.