Conte stizzito in conferenza stampa: “Falsità e menzogne da Salvini e Meloni”

Il presidente del Consiglio dei Ministri chiarisce la propria posizione sul Mes: “Strumento inadeguato, che esiste dal 2012, quando c’era un governo di centrodestra”

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della conferenza stampa, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte chiarisce la propria posizione sul Mes, ma risponde anche alle "falsità" diffuse da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"L'Europa sta affrontando un'emergenza mai vista in tempi di pace. Alcune stime dicono che serviranno 1500 miliardi. Negli Stati Uniti il sostegno pubblico già ora è nell'ordine dei 2000-2300 miliardi, numeri mai visti in tempi di pace. Le proposte messe ieri sul tavolo dei ministri delle Finanze dell'Eurogruppo sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ieri ha fatto un gran lavoro".

"E' un primo passo che l'Italia giudica ancora insufficiente e su questo sono d'accordo col ministro Gualtieri. Bisogna lavorare per costruire qualcosa di ancora più ambizioso, la principale battaglia che l'Italia deve condurre sui tavoli europei è quella di un fondo che deve essere finanziato con una vera e propria condivisione economica dello sforzo, come ad esempio con gli eurobond, i famosi eurobond. Il fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle risorse di un'economia di guerra. Deve essere disponibile subito, se arriveremo tardi sarà una risposta insufficiente".

"Sul tavolo sono stati messi strumenti significativi, ma il nostro strumento è l'eurobond, condurremo fino alla fine la nostra battaglia".

Sul Mes. Vedo che in Italia su questo punto, sin dalla notte, si è creato un dibattito legittimo e vivace. Il governo troverà l'opportunità per informare tempestivamente il Parlamento. E' altrettanto importante che il dibattito si sviluppi con chiarezza. Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato attivato la scorsa notte come falsamente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora con il favore delle tenebre, l'Eurogruppo non ha firmato nulla e non ha istituito nessun obbligo: è una menzogna. Su richiesta di alcuni stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato alla proposta di questa linea di credito collegata al Mes. Terzo punto: l'Italia non ha firmato nessuna attivazione del Mes, non ha bisogno del Mes, uno strumento totalmente inadeguato e inadatto all'emergenza. L'ho chiarito ai miei omologhi".