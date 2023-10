Elezioni. Massimo Zedda: "Disponibile a ricandidarmi a sindaco di Cagliari"

"Me lo chiedono i cittadini, serve una scossa"

Di: Redazione Sardegna Live

"Mi hanno chiesto la disponibilità per la candidatura a sindaco per il 2024 e io ho accettato. Mi piacerebbe dare una mano alla città che io amo". Così Massimo Zedda, esponente dei Progressisti e attuale consigliere regionale, rompe gli indugi dicendosi pronto a tornare alla guida di Cagliari dopo il primo mandato e la successiva sconfitta subita a opera di Paolo Truzzu (Fdi) nel 2019.

"Disponibilità e non già candidatura perché sono in corso interlocuzioni con le altre forze", ha precisato parlando con i giornalisti prima di salire sul palco di piazza Galilei per un incontro organizzato dal partito. E se dovessero essere proposti altri nomi, Zedda sarebbe favorevole all'ipotesi primarie.

"Quello che è certo - ha chiarito - è che questa città ha bisogno di una scossa. Stiamo partendo con largo anticipo perchè serve tempo per costruire un programma politico condiviso". Quanto alla disponibilità a candidarsi, Zedda ha precisato che "arriva non solo dal mio partito ma anche dai cittadini che incontro ogni giorno".